Keine Alkohol-Kontrollen sind auch keine Lösung, aber die jetzigen anscheinend wirkungslos: Testkäufer dokumentieren, dass Verkäufer in Berlin Hartes wie Rum, Whiskey und Likör auch an Jugendliche verkaufen. Eine routinemäßige Passkontrolle gibt es oft nicht.

Eine Flasche Schnaps geht über die Ladentheke und der Käufer teilt sie anschließend mit seinen minderjährigen Schulfreunden - ein Szenario, das häufig Realität ist. Jugendliche im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg kommen auch unter 18 Jahren offenbar problemlos an hochprozentigen Alkohol.

Dieses Fazit zieht der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg im dritten Jahr seiner Testkäufe an Kiosken und in Geschäften. In neun von zehn Fällen bekamen die Jugendlichen, die im Auftrag des Ordnungsamtes unterwegs waren, Hochprozentiges, wie der zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) am Mittwoch dem rbb sagte. Mit jeder Kontrolle müsse man feststellen, dass diese nicht zu wirken scheine. "Wir gehen teilweise in die gleichen Läden und müssen feststellen, dass sich ein Umdenken nicht durchsetzt."