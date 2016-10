Die Anklage wirft der heute in Göttingen lebenden Mutter vor, 1974 ihren schlafenden Sohn nachts in die Küche getragen und dann in die Nähe des Gasherds gelegt zu haben. Er soll Kohlenmonoxid eingeatmet haben. Bislang hat die heute 74-Jährige die Tat stets abgestritten.



Als Zeugen hatten bereits zuvor auch die beiden Töchter der 74-Jährigen ausgesagt. Die Ältere der beiden belastete ihre Mutter schwer. Die damals 33-jährige Sekretärin und alleinerziehende Mutter habe die beiden Mädchen in der fraglichen Nacht in das Elternschlafzimmer geschickt, das sie sonst nie hätten betreten dürfen. Dort mussten sie, was immer untersagt gewesen war, das Fenster aufsperren, so die Tochter.



Mario sollte demnach allein im Kinderzimmer bleiben. Tags darauf war er tot, und die Mutter, so die ältere Tochter, instruierte sie, was sie der Polizei sagen sollte: "Ich sollte denen sagen, dass der Gashahn auf war." Damals, sagte die Tochter, habe sie noch gar nicht gewusst, dass Mario einer Gasvergiftung erlegen war.