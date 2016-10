Denkmalschutz-Preis für Klosterstift - Heilige Hallen voller Leben

23.10.16 | 09:54 Uhr

Mehr als 700 Jahren gibt es das Klosterstift zum Heiligengrabe, es wird seit 1287 fast ununterbrochen genutzt - in Brandenburg einzigartig. Die Sanierung des Geländes wird am Montag mit einem wichtigen Denkmalschutz-Preis. ausgezeichnet. Die Betreiber tun alles dafür, dass die alten Mauern jeden Tag mit Leben gefüllt werden. Von Britta Streiter

Mehr als 700 Jahre ist es alt und in Brandenburg einzigartig - am Montag wird das Klosterstift zum Heiligengrabe besonders geehrt: mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz. Die Altäbtissin Friederike Rupprecht und ihre Nachfolgerin, die Äbtissin Erika Schweizer, nehmen die Auszeichnung für die Sicherung und Restaurierung des Klosterensembles stellvertretend in Görlitz entgegen. Durch die Anerkennung als Baudenkmal von nationaler Bedeutung konnte die Kirche in den vergangenen 16 Jahren viel Fördergeld heranholen. Der Gegenwert von zwölf Millionen Euro wurde bislang auf dem Gelände verbaut. Zu 70 Prozent ist der Ausbau der Gebäude abgeschlossen. Wiederhergestellt sind nun unter anderem Teile der Stiftskirche, die Abtei, das Refektorium (also der Speisesaal) mit Frühstücks- und Tagungsräumen und das Dormitorium mit sieben Gästezimmern.

Äbtissin Erika Schweizer

Pläne für ein Hospiz

Zwei Gebäude des Gutshofs sind noch Ruinen, für sie muss ein Nutzungskonzept her, denn erst dann gibt es Förderung. Konkretere Pläne liegen bereits für das unsanierte Luisenhaus und das ehemalige Waschhaus vor. Die neue Äbtissin Erika Schweizer, seit Januar im Amt, will dort ein Hospiz einrichten. "Es soll aber kein Ort werden, wo man nur die letzten drei Wochen zum Sterben hingeht. Wir wollen ein anderes Modell ausprobieren, dass man für die letzte Zeit, ein halbes oder ganzes Jahr, noch mal gut versorgt ist und dass man das selbst will und auch die Angehörigen", sagt die Geschäftsführerin Margret Schobert.

Ein Ort voller Leben

Das Klostergelände ist ein sehr lebendiger Ort. Außer montags gibt es hier jeden Tag Führungen. Ins Museum kommen Besucher aus ganz Deutschland. Auch die Seminare werden nach Angaben des Klosterstifts gut nachgefragt. "Wir sind bis Ende 2018 zumindest an den Wochenenden ausgebucht", sagt Margret Schobert. In hell durchfluteten, pastellfarbenen Räumen werden Meditations- und Schweigekurse angeboten. "Das nimmt immer mehr zu", sagt die Altäbtissin Friederike Rupprecht, die mehr als 14 Jahre lang für das Kloster verantwortlich war. Sie beobachtet einen Trend: "Es kommen vor allem viele Frauen, die mal eine Auszeit brauchen und ein paar Tage der Stille suchen. Die sagen, ich muss mal acht Tage aus meinem Trott heraus und über mein Leben nachdenken."

Klostergeschichte Das Klosterstift Das Klosterstift zum Heiligengrabe wurde vor gut 725 Jahren durch Otto IV. oder Otto V. gegründet - darüber gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse. Es ist das einzige der insgesamt 17 Brandenburger Zisterzienserklöster, das seit 1287 fast ununterbrochen genutzt wird. Bis 1945 gab es dort fast 100 Jahre lang eine Stiftsschule. Auch heute werden auf dem Gelände wieder 70 Schüler nach dem Montessori-Konzept unterrichtet. Auf Geheiß des Kurfürsten Joachim II wurde es im 16. Jahrhundert nach anfänglichem Widerstand evangelisch.

Bekannter Wallfahrtsort

Im Sommer öffnet die Stiftskirche für Konzerte, sie ist ein Schmuckstück des Klosterensembles. Zur großen Überraschung - auch der Restauratoren - wurden bei den Arbeiten Deckenmalereien aus der Zeit vor der Reformation entdeckt. "Wir haben hier eine wunderbare Blüte, Wasser und paradiesischen Himmel", sagt Margret Schobert. "Unser Chef-Restaurator hat gesagt, so etwas hat er in seiner langen Berufslaufbahn noch nicht gesehen." Überhaupt sind die Denkmalbehörden vom Kloster angetan. Denn bei der Restaurierung achtet man auf Schlichtheit in jedem Detail. Das geht beim rostroten Lichtschalter los, der an die Farbe der Wand angepasst ist, bis hin zur dezenten Beleuchtung. Den Ursprung des Heiligen Grabes findet man in der reich ausgestatteten Kapelle neben der Abtei. Die damalige Äbtissin Anna von Rohr - eine engagierte Bauherrin - hat die Geschichte auf Legendentafeln gebracht und Heiligengrabe so zum bekannten Wallfahrtsort gemacht. "Das Heilige Grab in der Kapelle ist im Grunde das besondere Stück von Heiligengrabe", sagt Friederike Rupprecht.

Wohnen auf dem Stiftsgelände

Auf dem Damenplatz werden seit 2007 Miet-Reihenhäuser aus dem 18. Jahrhundert ausgebaut. Während das Leben auf dem Klostergelände zu früheren Zeiten ausschließlich Stiftsdamen vorbehalten war, richtet man sich heute auch an Familien und Alleinerziehende. "Wir haben schon elf Mieter in zwei Häusern", sagt die Geschäftsführerin. "Wenn jemand Interesse bekundet, leistet er eine Mietvorauszahlung, so können wir den Ausbau der Häuser finanzieren. Am Ende kommt man auf eine monatliche Kaltmiete von 5,50 Euro". Die Mieter engagierten sich für ihr Wohnumfeld. "Die Leute helfen freiwillig bei Führungen oder auch bei Garten- und handwerklichen Arbeiten", erzählt die ehemalige Äbtissin. "Wir haben hier immer wieder Menschen, vor allem Frauen, die im letzten Lebensdrittel noch mal eine ganz neue Aufgabe suchen."

Pilgern mit dem Bürgermeister

Mehr als 50 Paare geben sich jedes Jahr im Heiligengraber Kloster das Ja-Wort, denn dort befindet sich auch das Standesamt, dessen Ausbau die Gemeinde mitfinanziert hat. Auf dem Gelände gibt es auch eine Gaststätte und einen kleinen Laden mit regionalen Produkten. Genutzt werden die Klosterräume aber auch für kulturelle Veranstaltungen wie den "Literarischen Bilderbogen" oder den Wirtschaftsstammtisch des Vereins Autobahndreieck Wittstock. Jedes Jahr lädt Bürgermeister Holger Kippenhahn auch ein, mit ihm gemeinsam den Annenpfad, die 24 Kilometer lange Pilgerstrecke von der Bölzker Kirche bei Pritzwalk bis zum Kloster Heiligengrabe, abzuwandern. "Es ist ein Ensemble, das die Region insgesamt nach vorn bringt", sagt der Bürgermeister.

"Wir wollen keinen Massentourismus"

Durch die vielen Veranstaltungen ist der Besucherstrom gewachsen. Rund 10.000 Gäste kommen jedes Jahr hierher. "Wir wollen aber keinen Massentourismus", sagt Margret Schobert. "Ich werde immer wieder angeschrieben, dass ich mehr Werbung machen soll, aber die besondere Atmosphäre soll ja erhalten bleiben. Wenn wir hier 12.000 Leute haben, und die besuchen alle die Ausstellungen, dann ist das in Ordnung", sagt Schobert. Bis Ende Oktober ist noch die Sonderschau "Preußens Töchter - die Stiftskinder von Heiligengrabe" zu sehen. Daneben läuft die Dauerausstellung über Anna von Rohr und die Organisatorin der einstigen Stiftsschule, Adolphine von Rohr. Das mittelalterliche Kloster im verschlafenen Heiligengrabe ist in jedem Fall einen Besuch wert – und am Montag, wenn es in Görlitz den Deutschen Denkmalpreis erhält, wird es noch ein Stückchen bekannter werden.

Heiligengrabe in Ostprignitz-Ruppin