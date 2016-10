Who makes America great again?

Mit Fußball kennt Flocke sich aus. Jedenfalls dachten das alle, bis der Pinguin im Spreewelten Bad in Lübbenau vor dem EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich auf den falschen Sieger setzte. Aber im Sport entscheiden gemeine Zufälle - und so ließ man Flocke am Dienstag über Wichtigeres orakeln: Wer gewinnt die US-Wahl?