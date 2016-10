Berlins royale Orte - Was Silvia von Schweden nicht wissen kann

04.10.16 | 17:33 Uhr

Halten Sie Ihre schwedischen Fähnchen bereit! Königin Silvia kommt mit Carl Gustaf am Mittwoch nach Berlin. Natürlich wird die Boulevardpresse berichten. Adel bringt Klicks, Quote und Auflage. Berliner aber wissen: An den stadteigenen Orten mit noblem Namen gelten andere Codes als im Rest der Republik. Von Anke Fink



Berlin erwartet hohen adeligen Besuch. König Carl XVI. Gustaf von Schweden (70) und seine deutsche Ehefrau Königin Silvia (72) treffen am Mittwoch auf Einladung von Bundespräsident Joachim Gauck (76) in der deutschen Hauptstadt ein. Militärische Ehren und Staatsbankett sind selbstverständlich obligatorisch. Wenn’s um Monarchen geht, lässt man sich nicht lumpen. Mit Adel lässt sich Geld verdienen. Fernsehsender staunen selbst über die Einschaltquoten bei Aristokraten-Hochzeiten. Dutzende bunte Blätter beschäftigen sich Woche für Woche mit den Wehwehchen der nicht immer Schönen und Reichen, aber zumindest Blaublütigen. Die Berliner wissen allerdings eines: Um auf dem Hauptstadtparkett zu bestehen, reicht es nicht, sich wie Graf Koks zu benehmen. Nur wer an Berlins royalen Orten punkten kann, darf manchmal auch Prinzessin sein.

1. Das Grill Royal

Das Lokal an der Spree zieht die Promis an wie ein Honigbrot die Fliegen. Tom Hanks war da, Brangelina - als sie noch zusammen waren - Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio und selbstverständlich auch Berlin-Freund George Clooney.

Die Preise sind für Berliner Verhältnisse gepfeffert, aber der Promi-Bonus öffnet die Portemonnaies gern für Hauptgerichte ab 27 Euro. Die Macher des Grillrestaurants in der Friedrichstraße direkt an der Spree haben offensichtlich Sinn für Humor, leuchtet doch quer über dem Eingang der Satz: "Capitalism kills love". Aber ganz gut leben lässt sich trotzdem von ihm.

Das "Grill Royal" hat seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 dem "Borchardts" als "coolste" Adresse zum Essen den Rang abgelaufen. Wer in Berlin zum VIP-Adel dazu gehören möchte, sollte sich jederzeit in diesem Lokal am Spreeufer einen Tisch bestellen können.



2. Die Prinzenstraße

Mitten in Kreuzberg beginnt die Prinzenstraße an der Baerwaldstraße und endet schon wieder an der Sebastianstraße, wo sie in die Heinrich-Heine-Straße übergeht, die vor der Teilung der Stadt auch Prinzenstraße hieß. Benannt ist sie nach dem Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen, der erst Prinz und später der deutsche Kaiser war. Die Straße hatte allerdings nie viel mit ihm am Hut. Im alten Arbeiterbezirk wird auch jetzt noch mehrheitlich SPD gewählt, wenn auch bei der Abgeordnetenhauswahl im Teilstück zwischen Ritterstraße und Sebastianstraße die Grünen die Nase vorn hatten.

#kreuzberg #kreuzberg61 #berlin #heimatliebe ❤️ | hit the road jack ... (ohrwurm?) Ein von Tyrone Daryl (@tyronedaryl) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 0:22 Uhr

Royal an dieser Straße ist für die High Society eigentlich nur der Nimbus des coolen Kreuzberg. Klar, die vielen betrunkenen Touristen in den warmen Monaten nerven, aber wer was sein will im hippen Berlin geht dort regelmäßig aus, zum Beispiel in den Club Prince Charles.

Berlin I love you Ein von @isferguson gepostetes Foto am 16. Sep 2016 um 3:03 Uhr

Die Location in den Räumlichkeiten des ehemaligen Mitarbeiterschwimmbades im Aufbau-Haus am Moritzplatz hat sich mit einer Mischung aus Konzerten, Lesungen und Clubnächten einen sehr guten Namen gemacht. Die Macher schreiben selbst über sich: "Elektronische Nächte, Hip Hop Partys oder pures Partytainment. So geht Party in Kreuzberg!" Gästelisten-Plätze im Prince Charles sind also so etwas wie ein Adelstitel unter den Berliner Clubgängern.



3. Die Alte Försterei mit Ritter Keule

Die Hauptstadt steht nicht gerade für Champions League-verdächtigen Fußball. Zwar schlägt sich der Erstligaverein Hertha BSC inzwischen recht gut und nimmt durchaus Kurs nach oben, aber die Odyssee aus Aus- und Abstieg steckt selbst dem härtesten Fan noch in den Knochen. Die Hautevolee aus Berlin schmückt sich deshalb auch eher selten mit dem blau-weißen Schal. Ein bisschen anders verhält es sich mit dem Zweitliga-Verein Union Berlin. Die spielen zwar auch keinen internationalen Fußball, aber die Stimmung im Stadion, die einzigartige Verbindung zwischen Fans, Verein und Spielern, hat das "Fantum" für den Club aus Köpenick zum Distinktionsmerkmal in Berlin werden lassen.

Ein Stadion, das die Fans mit eigenen Händen an der Alten Försterei erbaut haben, Weihnachtsgesänge von Union-Fans, zu denen inzwischen Zehntausende Berliner pilgern und eine Hymne, gesungen von der alten Punkerin Nina Hagen: Der Verein schafft eine Fußballromantik, die nach einem Bericht des Fußballmagazins "11 Freunde" sogar die Engländer weich werden lässt. Unter der Überschrift: "And never forget: Iron Union!" heißt es, dass britische Fans und in Berlin lebende Engländer dort genau das finden, was ihrem heimischen Fußball abhanden gekommen ist. Den Adelsfaktor gibt's im Stadion an der Alten Försterei gleich gratis dazu. Denn das Maskottchen ist seit dem Jahr 2000 eine mehr als zwei Meter große Figur Names Ritter Keule. Wer also in Berlin punkten will, braucht ein Selfie mit ihm und nicht mit dem dicken Flausch-Bären Herthino aus dem Olympiastadion.

Halbe Stunde bis zum Anpfiff, Ritter Keule ist schon da #fcunion #FCUBOC pic.twitter.com/NsaPnrFTQX — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 29. April 2016

4. Das Yorckschlösschen

Wenn in Berlin von Schlössern die Rede ist, geht es meistens um geknackte Fahrradschlösser, dann kommt lange nichts und dann geht es vielleicht noch um das Stadtschloss, was wieder aufgebaut wird, aber niemanden interessiert. Bei der Verniedlichung Schlösschen sieht das anders aus. Das Yorckschlösschen etwa steht für alles andere als für Hochadel. Die Kneipe in Kreuzberg existiert seit mehr als hundert Jahren. Sie ist berühmt für ihre Jazz- und Blues-Konzerte. Das Haus, in dem die Kneipe untergebracht ist, sieht aus wie jede andere Berliner Mietskaserne aus der Zeit um die Jahrhundertwende.

Die Macher bewerben sich selbst auf ihrer Internetseite mit den Worten: "Wir sind kein Schickimicki-Szenelokal und gehören nicht zur gehobenen Gastronomie. Wir sind kein Konzertsaal mit bester Aussicht auf die Bühne von allen Plätzen. Wir haben keine gesonderte Tanzfläche. Getanzt wird wo man gerade steht oder auch auf den Tischen." Das Yorkschlösschen hält also wenig von Bevorzugung durch Titel, Prominenz oder Geld. Aber wer zeigen will, dass er Berlin begriffen hat, kann kaum einen besseren Ort als den wilden und romantischen Biergarten vor der Kneipe vorschlagen. Damit wird man vielleicht nicht der Prinz von Berlin, aber dem König der Nacht steht nichts im Weg.



Check out Yorckschlösschen (Berlin) on https://t.co/0hsqr62nh0 un bel locale per ascoltare buona musica! — Alessia ॐ (@___MoonRiver__) 4. November 2015

5. Die Schloßstraße

Vier Einkaufscenter in einer Straße: Nirgends kann man so konzentriert shoppen wie in der Schloßstraße in Steglitz. In einer rbb-Umfrage vom Jahr 2013 war sie die beliebteste Einkaufsmeile der Stadt. Doch der Wind hat sich gedreht. Denn in den vier Shoppingcentern gibt es die gleichen Läden mit den gleichen Angeboten wie in allen anderen Malls der Stadt. Leerstand ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Die Straße leidet an ihrer Uniformität.

Hinzu kommen Bausünden wie der Steglitzer Kreisel, der jetzt zwar luxuriös saniert, aber damit auch nicht schöner wird, oder auch der Bierpinsel, ein 47 Meter hohes Gebäude, dass in den 70er Jahren hierher gepflanzt wurde. Schon früh wurde er als "Pleitebau" bezeichnet, weil er die meiste Zeit leer steht.