Kommentar | Razzia gegen Taschendiebe - Botschaft an Banden und Bürger

13.10.16 | 14:01 Uhr

Mit einem Großaufgebot ist die Bundespolizei gegen eine Gruppe von Taschendieben angerückt: 233 Polizisten gegen ein paar Taschendiebe. Das könnte man unverhältnismäßig finden. Ist es aber nicht. Weil organisierte Banden den Menschen auch das Sicherheitsgefühl stehlen. Von Olaf Sundermeyer

Ausnahmezustand am Stuttgarter Platz, Straßensperrung, ein Hubschrauber kreist über dem Szenario. Der Staat zeigt Stärke in einer Stadt, in der 40 Prozent der Menschen der Ansicht sind, man könne sich weniger oder überhaupt nicht sicher fühlen.



Am Ende bleiben zwar die Bilder von Dieben in Handschellen in Berlin weitgehend aus – bei der Razzia am Stuttgarter Platz gab es nur eine Festnahme. Dafür kommen Bilder aus Rumänien und von der Ausreise aus Deutschland, denn der Zugriff gegen die Bande aus mutmaßlich 60 Tätern fand zeitgleich in Berlin und in Rumänien statt, unter Mithilfe der rumänischen Polizei und der europäischen Polizeibehörde EUROPOL.



Präzedenzfall für die Behörden

Der Einsatz war auch ein Testfall für die internationale Polizeizusammenarbeit. Ohne sie bleibt Deutschland im Kampf gegen internationale Banden ohne Chance. Und Taschendiebstahl ist längst ein lukrativer Zweig der organisierten Kriminalität, ein Millionengeschäft mit zigtausenden von Opfern. Die Täter gehen in den allermeisten Fällen straffrei aus. Die Opfer bleiben hilflos und wütend zurück. Aber bislang wird diese Angelegenheit als Bagatelle behandelt. Auch weil die Sicherheitsbehörden aus Kostengründen nicht jeden Tag so einen Aufwand treiben können, wie in diesem Verfahren, das ein Präzedenzfall ist.

Bislang scheint der Staat machtlos in der Hauptstadt der Diebe. In keiner anderen deutschen Stadt werden mehr Menschen zum Opfer von Einbrechern, Taschen- oder Fahrraddieben wie in Berlin. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen – und steigen immer noch.



Mehr als die Hälfte aller Taten geht auf das Konto reisender Banden, die auf der Suche nach Beute durch das grenzenlose Europa ziehen. So wie die organisierten Taschendiebe aus Rumänien, die für einen Großteil der Taschendiebstähle in Berlin verantwortlich sind.



Ob das abschreckend wirkt?

Ein ganzes Heer dieser Diebe ist permanent in der Stadt unterwegs: In der S-Bahn, den Bahnhöfen, auf dem Alexanderplatz, am Brandenburger Tor, vor den Museen, in der Messe – und bald auch wieder auf den Weihnachtsmärkten. Sie sind eine regelrechte Plage für Berliner und ihre Besucher.



Die Taschendiebe sind Mitglieder krimineller Roma-Clans, und das ist in der Regel nicht ihr einziges Geschäft. Auch zahlreiche Einbrecher aus diesem Milieu sind in Berlin aktiv. Ihnen allen galt die Botschaft der Bundespolizei heute. Der massive Einsatz sollte vor allem einen allgemeinen Effekt erzielen. Ob er abschreckend auf die Banden wirkt, wird die Zukunft zeigen. Auch, ob er bei den Menschen ankommt, die sich in Berlin nicht mehr sicher fühlen.