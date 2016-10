Kommentar | Taschendiebstahl an Berliner S-Bahnhof - Eine Rolltreppe und die innere Sicherheit

13.10.16 | 09:28 Uhr

Karten, Bargeld, Ausweise – alles weg. Unser Reporter ist beklaut worden, auf einer Rolltreppe am S-Bahnhof. Mit den Folgen will er sich nicht einfach abfinden – und stellt deshalb Forderungen, nicht nur an die Polizei. Ein Kommentar von Ansgar Hocke

Sie war mir vertraut, täglich ging es mit ihr immer vorwärts. Gut, sie wurde mal erneuert, aber ansonsten erledigte sie zuverlässig ihren Job. Es gab klare Regeln - rechts stehen, links gehen. Regeln, die mehr oder weniger eingehalten wurden. Meine Rolltreppe am S-Bahnhof Messe Nord. Jetzt traue ich mich kaum noch mitzufahren, unser Verhältnis ist zerrüttet.

Es geschah am Morgen: Verschlafen stapfte ich die Rolltreppe auf der linken Seite nach oben. Plötzlich ruckte es kräftig, die Treppe stand und ich fiel nach vorne. Jemand schubste mich von hinten. Als ich nach einer Schrecksekunde auf die Füße kam, merkte ich: Die Brieftasche ist weg. Nicht nur das: Dutzende Ausweise, Pass, Kreditkarten, Bankkarte, Bargeld – alles weg. Ratzfatz wurde mit den Kreditkarten eingekauft und dank der persönlichen Daten im Ausweis verschafften sich die Kriminellen Zugang im Netz und kauften ein. Irgendwo draußen lief nun jemand mit deiner Identität herum. Monate schlug ich mich mit den Folgen des Diebstahls herum. Aber der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt sagt, die Ermittlungen bei Taschendiebstählen seien sinnlos, da reiche eine "schmale Bearbeitung" - was auch immer das sein mag. Ein Taschendiebstahl zieht aber enorme Folgen nach sich, nämlich weitere Straftaten im Netz. Den Tätern geht es nicht nur um Bares, sondern sie klauen Daten, die professionelle Hacker benutzen.



Zahl der Anzeigen an der Station fast verdreifacht

Allen ist das Problem seit Langem bekannt: In Bezug auf das "Deliktfeld Taschendiebstahl" - so schreibt die S Bahn auf Nachfrage - sei die Station Messe Nord ein "Sicherheitsschwerpunkt". Gemeint ist wohl eher Unsicherheitsschwerpunkt. Zahlen liefert die für die Bahnhöfe zuständige Bundespolizei: Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es knapp 170 Anzeigen zu Delikten am Bahnhof Messe Nord. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2015 ist das fast eine Verdreifachung.

Berlinweit ist das eine Blamage für die S-Bahn. Die Fahrgäste und Berlinbesucher werden von der S-Bahn und der Bahnpolizei allein gelassen - im wahrsten Sinne. Wo ist denn das Personal auf den Bahnhöfen? Die S-Bahn ist nicht Schuld am Stillstand meiner Rolltreppe, auch nicht an den Taschendiebstählen - aber sie könnte sich etwas einfallen lassen, um sie einzudämmen: Warum stellt sie nicht zum Beispiel, wie in anderen Städten der Welt, große Schilder auf, die sich für relativ wenig Geld installieren lassen? "Finger weg von der Geldbörse!"



Aufwachen bitte!

Die paar Durchsagen während der Grünen Woche zum Beispiel, die es dann doch gibt, werden überhört. Kein Wunder, bei der Inflation von Durchsagen. Wir S-Bahn-Nutzer können sie mitsingen: "Wegen eines Notarzteinsatzes ... verspätet sich um wenige…"

Was ich von der S-Bahn und den Berliner Verkehrsbetrieben auch nicht mehr hören möchte, sind "Fahrpreiserhöhung" und "Personalknappheit". Bis heute kann ich zudem die Überheblichkeit der öffentlichen Verkehrsbetriebe nicht nachvollziehen, die sich weigert, wieder Personal auf den Bahnsteigen einzuführen und ein Schrankensystem, also Eingangskontrollen, zu installieren, wie es in anderen Weltstädten üblich ist. Berlin, du bist Metropole. Aufwachen bitte! Auch wenn es nur um den Klau auf einer Rolltreppe geht.