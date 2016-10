U-Bahn-Schubser bleibt in der Psychiatrie

Der so genannte U-Bahn-Schubser vom Berliner Ernst-Reuter-Platz ist schuldunfähig und wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Das hat das Landgericht am Dienstag entschieden. Er hatte eine ihm unbekannte Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen.