Allerdings fällt Laub nicht nur auf öffentliche Straßen und Parks, auch Anwohner müssen ihre Grundstücke von Herbstblättern befreien. Das ist gerade am Stadtrand oft nicht gerade wenig. Ein Sprecher einer Kompostierungsanlage in Brandenburg kritisierte, dass Privatleute über die BSR in Berlin nur geringe Mengen Laub entsorgen können. "Wer mehrere Kubikmeter Laub entsorgen muss, für den sind die BSR einfach zu teuer", so der Sprecher.



Ein Laubsack der BSR fasst etwa 90 Liter, kostet vier Euro und kann an allen Recyclingstellen abgeholt werden. Wer mehr Laub entsorgen muss, fahre eher zu Kompostieranlagen in Brandenburg. Diese seien häufig günstiger. In manchen Bezirken bietet die BSR daher testweise eine spezielle Tonne an, die kostenpflichtig für Gartenabfall bestellt werden kann.