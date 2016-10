Abstand zu anderen Bundesländern wird kleiner - Berlin und Brandenburg holen bei der Lebenserwartung auf

20.10.16 | 13:41 Uhr

Die Lebenserwartung in Berlin und Brandenburg ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: In Brandenburg hat ein neugeborener Junge statistisch gesehen 77 Jahre und vier Monate zu leben. Das ist aber immer noch nicht so lange wie in Baden-Württemberg.



Die Lebenserwartung in Brandenburg ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen: Ein neugeborenes Mädchen hat heute im Schnitt rund 82 Jahre und neun Monate vor sich, ein Junge 77 Jahre und vier Monate, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf der Basis der Sterbezahlen der Jahre 2013/2015 mitteilte. Im Vergleich zur sogenannten Sterbetafel 1993/1995 leben brandenburgische Jungen damit inzwischen sieben Jahre und vier Monate, Mädchen aus der Mark vier Jahren und neun Monate länger.

Sowohl Berlin als auch Brandenburg unter dem Schnitt

Die ermittelten Lebenserwartungswerte für Berlin ähneln denen von Brandenburg stark. Mädchen haben hier eine Lebenserwartung von genau 83 Jahren, Jungen von 77 Jahren und acht Monaten. In der Hauptstadt leben neu geborene Mädchen im Vergleich zu 1993/1995 vier Jahre und fünf Monate länger, Jungen fünf Jahre und neun Monate. Im Bundesdurchschnitt beträgt die Lebenserwartung den Erhebungen nach für neugeborene Jungen 78 Jahre und zwei Monate und für Mädchen 83 Jahre und einen Monat. Damit liegen sowohl Berlin als auch Brandenburg unter dem Bundesdurchschnitt. Die höchste Lebenserwartung haben Neugeborene beider Geschlechter aktuell in Baden-Württemberg mit 83 Jahren und neun Monaten bei Mädchen sowie 79 Jahren und fünf Monaten bei Jungen. Am niedrigsten ist sie für männliche Säuglinge in Sachsen-Anhalt und für weibliche im Saarland.

Unterschiede zwischen Bundesländern nehmen ab