Ein Lehrer missbrauchte über Jahre seine Kinder - "Der seelische Missbrauch geht weiter!"

14.10.16 | 09:08 Uhr

Ein 52-jähriger Lehrer wird wegen jahrelangem Missbrauch seiner Kinder vom Berliner Landgericht verurteilt – zu einer Bewährungsstrafe. Die Mehrheit seiner mutmaßlichen Opfer bleibt juristisch und seelisch auf der Strecke: Die meisten Taten sind verjährt. Von Ulf Morling

Über ein Jahr lang zog sich der Prozess gegen den Familienvater hin, der die meisten seiner fünf Kinder zum Teil jahrelang missbraucht haben soll. Inzwischen haben sich seine Kinder von ihm und seiner Ehefrau abgewandt, denn sie steht bis heute zu ihm. "Eine Familiengeschichte war zu beleuchten. Es war ein sehr schwieriges Verfahren", sagt die Vorsitzende Richterin Ruth Heinen. Opfer des teilgeständigen Angeklagten waren nach Überzeugung des Gerichts ein Sohn und eine Tochter des Lehrers in den Jahren 1997 bis 2004. Der jahrelange Missbrauch einer Stieftochter und die Übergriffe auf weitere Kinder seien verjährt. Trotzdem sagen alle Kinder im Prozess gegen ihren Vater aus.

N. nennt es "Liebesbeziehung"

Die ersten Übergriffe des Angeklagten hat es nach Überzeugung des Gerichts bereits Mitte der 1980er Jahre gegeben. Adoptivtochter Elisa* war fünf Jahre alt. Als sie 14 war, habe er schließlich eine "Liebesbeziehung" zu seiner Stieftochter gehabt, erklärt Norbert N. im Prozess. Elisa sagt im Prozess: "Ich ging stets mit Angst schlafen!" "Was habe ich Dir getan, dass Du es nicht mehr willst?", soll N. die 17-jährige Adoptivtochter im Kinderzimmer gefragt haben, als sich Elisa nach mehr als zehn Jahren des Missbrauchs traute, gegen ihren Stiefvater zu wehren.

26-jährige Tochter zeigt ihren Vater an

Auch der 1985 geborene Sohn Christoph soll Opfer seines Vaters geworden sein, wie auch die 1991 geborene Tochter Gudrun. Die Geschwister verschweigen lange schamvoll voreinander das Erlebte, bis Gudrun Ende 2011 ihren Brüdern und Schwestern eine Mail schreibt: "Ich schreibe Euch, weil ich offen mit einem Thema umgehen will, das oft tabuisiert wird: dem Missbrauch von Kindern. Es ist mein Auftrag, andere Kinder vor Missbrauch zu bewahren, damit die Dunkelziffer nicht noch größer wird…"



Die Geschwister zeigen ihren Vater an. Gudrun geht darüber hinaus in die Kreuzberger Schule, wo ihr Vater Musik unterrichtet und informiert die Schulleitung. N. wird sofort suspendiert.

Fromm und sensibel

Norbert N. wird in Dresden geboren. Sein Vater ist ein Patriarch: Was er sagt, wird gemacht. Die Eltern sind tief religiös, nur fromme Bücher stehen im Bücherschrank. In der siebenköpfigen Familie gibt es täglich Hausmusik. Mit neun Jahren kommt N. in das Internat des Kreuzchores und erlebt durch die älteren Jungs sexuell gefärbte Bestrafungsriten. Ein Freund des Vaters von Norbert, der die Familie mindestens einmal jährlich aus Westdeutschland in Dresden besucht, vertieft die Missbrauchserfahrung ab dem 12. Lebensjahr des Angeklagten. Weil er mitmacht, bekommt er als 18-Jähriger vom Westfreund des Vaters einen Wartburg geschenkt. Nach seiner NVA-Zeit studiert N. Musik in Ost-Berlin. Er lernt seine Frau kennen, die in die Ehe zwei Kinder mitbringt. N. wird Chordirektor und nach der Wende Musiklehrer an der Waldorfschule in Kreuzberg. Die Kinder werden geboren…

Schuldig gemacht

"Ich habe mich schuldig gemacht an unseren Kindern", schrieb Norbert N. in einem Brief an seine Kinder. Er wolle nun, dass wieder Frieden einkehre in die Familie, trotz allem was geschehen sei. Als er zu den Missbrauchsvorwürfen im Gerichtssaal Stellung nehmen soll, räumt er sie teilweise ein und bagatellisiert doch zugleich. Beispielsweise interpretiert er seine sexuellen Handlungen an den Kindern als "missglückte Aufklärungsversuche". Nie habe er Gewalt angewandt. Das seine Tochter Gudrun in seine Schule ging und alles erzählte, missbilligt N.: "Gudrun sorgte dafür, dass ich meine Arbeit verlor. Das hat mich sehr verletzt!"

Macht durch Sex

Der psychiatrische Gutachter im Prozess, Horst F.U. Ihloff, beschreibt den Angeklagten als einen einerseits sensiblen Musiker, der einfühlsam unterrichten könne. Andererseits sei er ein autoritärer Pascha, der um jeden Preis seinen Willen durchsetzen wolle. Komme er nicht zum Ziel, schmolle er und setze seine Umwelt psychisch unter Druck. Er sei ein Narzisst: erfolgreich, durchsetzungskräftig und sozial angepasst. "Missbrauch ist für ihn gewissermaßen die Selbstbefriedigung an seinem Besitz. Es geht dabei mehr um Macht, als um romantische Gefühlswelten und Sex."

Bewährungstrafe

"Ich sehe keine Veränderung im Wesen meines Vaters", resümiert der inzwischen 31-jährige Sohn des Angeklagten bitter. Alle Kinder erklären vor Gericht, dass sie sich deshalb keine Bewährungsstrafe für ihren Vater wünschen. Dem folgt das Gericht nicht: Weil die meisten Taten verjährt sind nach dem alten Recht, dass zur Tatzeit galt, wird N. zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ein Bewährungshelfer soll ihn kontrollieren. "Frieden in ihrer Familie wäre allenfalls möglich, wenn Sie aufhörten, zu bagatellisieren und begriffen, was Sie ihren Kindern angetan haben.", sagt die Vorsitzende Richterin zum Abschluss des Prozesses. Alle fünf Kinder haben den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Die Ehefrau N.s steht bis heute zu ihrem Mann. N. arbeitet inzwischen als Leiter eines Seniorenchores. Seine von ihm missbrauchten Kinder sind bis heute teilweise tief traumatisiert und besuchen seit Jahren Therapien. Norbert N. versteht nicht, dass sich seine Kinder mit ihm nicht außergerichtlich einigen wollten, nachdem er bereits seine Arbeit als Lehrer verloren hat. Seine Tochter Gudrun, die ihn bei der Polizei anzeigte, fragte er im Prozess, ob es ihr vielleicht ums Geld ginge … *Namen des Angeklagten und der mutmaßlichen Opfer geändert