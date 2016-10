Eine 45 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Charlottenburg offenbar gewaltsam getötet worden.



Rettungskräfte hätten die Frau kurz nach Mitternacht in der Wohnung im Heilmannring entdeckt, berichtete Polizeisprecherin Valeska Jakubowski dem rbb. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei die 45-Jährige noch in der Wohnung gestorben. "Die Verletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin", sagte Jakubowski.



Das Tatgeschehen und die Hintergründe sind der Polizeisprecherin zufolge noch unklar. Jetzt ermittle eine Mordkommission, wie die Frau ums Leben gekommen ist. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei noch nicht mitteilen, wer die Rettungskräfte alarmiert hatte.