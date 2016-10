Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag den Geldautomaten einer Bank in Lübben (Spreewald) im Landkreis Dahme-Spreewald gesprengt. Zeugen berichteten, sie hätten mehrere mutmaßliche Täter flüchten sehen. Ob diese etwas erbeuteten, ist noch nicht geklärt.



Durch die Wucht der Explosion wurde auch das Gebäude beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ob es weiter genutzt werden könne, müsse ein Statiker untersuchen.



In Brandenburg sind in diesem Jahr bereits knapp 20 Geldautomaten von Bank- oder Sparkassenfilialen gesprengt worden. Zuletzt traf es am 30. September einen Geldautomaten einer Bank in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree).