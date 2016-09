Mann bei Polizeieinsatz in Reinickendorf angeschossen

In Berlin-Reinickendorf ist am Samstagvormittag ein Mann bei einem Polizeieinsatz angeschossen worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, wurde der Mann leicht verletzt. Der Vorfall habe sich in der Provinzstraße ereignet.



Über die Hintergründe des Einsatzes wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern. Nach einem Bericht der "B.Z." soll der Mann einen Kiosk überfallen haben. Die Provinzstraße ist derzeit zwischen Mittelbruchzeile und Schwartzstraße für den Verkehr gesperrt.