Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in U- und S-Bahnen in Berlin offen mit einer Schusswaffe hantierte. Nachdem der 25-Jährige in einer psychiatrischen Klinik als "nicht gefährlich" eingestuft worden war, kam er wieder auf freien Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein extremistischer Hintergrund gelte als unwahrscheinlich.