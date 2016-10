Erstochene Frau in Charlottenburg

Nach dem Tod einer 45-Jährigen durch Stichverletzungen in Berlin-Charlottenburg ist ein vorläufig Festgenommener wieder auf freiem Fuß. Der Mitbewohner der Getöteten steht nicht mehr unter Tatverdacht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Donnerstag sagte.

45-Jährige in Charlottenburg erstochen

Mordkommission ermittelt in Berlin

Die Ermittlungen liefen weiter in alle Richtungen. Ein Polizeisprecher hatte dem rbb am Mittwoch bestätigt, einen Verdächtigen festgenommen zu haben.

Nicht äußern wollte sich Steltner jetzt zu einem Medien-Bericht, wonach die fünf und sechs Jahre alten Kinder der Frau die Tat miterlebt haben könnten. Das Jugendamt soll, so die Berliner Zeitung, die Kinder in Obhut genommen haben.

Die Frau war am Mittwoch kurz nach Mitternacht in einer Wohnung am Heilmannring entdeckt worden. Laut Obduktion war sie nach Stichverletzungen verblutet. Rettungskräfte konnten sie nicht mehr wiederbeleben. Zu weiteren Details äußerten sich die Ermittler nicht.