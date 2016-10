Rund 400 Motorradfahrer haben am Sonntag bei einem Korso durch Berlin an ihre in diesem Jahr verstorbenen Kollegen erinnert. Die zum 42. Mal ausgerichtete Mahn- und Gedenkfahrt startete auf dem Olympischen Platz im Westen der Stadt und führte zum Berliner Dom in Mitte. Dort fand eine Gedenkfeier für die in dieser Saison verunglückten 29 Biker aus der Region statt - in Berlin kamen in diesem Jahr neun Motorradfahrer ums Leben, in Brandenburg waren es 20.