100 Alleebäume in Oberhavel gefällt - Nabu protestiert

Für den Straßenbetrieb war es eine reine Sicherheitsmaßnahme, der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg dagegen spricht von einem "Gewaltakt": 100 Bäume sind in dieser Woche entlang der Landesstraße 222 zwischen Gransee und Menz (Kreis Oberhavel) gefällt worden. Der Brandenburger Nabu-Vorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch kündigte am Donnerstag rechtliche Schritte dagegen an.

Der Nabu kritisiert, die Bäume am Rande der Allee seien ohne die gesetzlich vorgesehene Beteiligung der Naturschutzverbände beseitigt worden. Fotos zeigten, dass die Mehrzahl der gefällten Bäume intakt gewesen seien. "Am überwiegenden Teil der Stämme sind keine Schäden zu erkennen. Zudem gibt es Berichte von einem Augenzeugen, dass ganze Stämme abtransportiert worden sind, was für eine weitere Verwertung und gegen einen schadhaften Zustand spricht", sagte Manuela Brecht, Naturschutzreferentin beim Nabu Brandenburg. Alleen sind nach dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz besonders geschützt, nur mit Ausnahmegenehmigungen dürfen Bäume dort gefällt werden.