Der Berliner Zoo könnte bereits nächstes Jahr im Sommer ein neues Panda-Pärchen bekommen. Das sagte Zoodirektor Andreas Knieriem am Mittwoch dem rbb. Die Verträge dazu seien so gut wie unterschriftsbereit, sagte Knieriem der rbb-Welle radioeins. "Mitte bis Ende des Jahres" 2017 könnte es so weit sein. Welches Pandapärchen für Berlin ausgewählt werde, entscheide sich erst bei Vertragsunterzeichnung, hieß es.



Zu dem Pärchen könne er nur sagen, erklärte Knieriem in der Abendschau, dass beide Tiere aus Zoos verschiedener Städte kommen werden. Um die Einzelheiten über dieses Pärchen bekannt geben zu können, müsse aber erst "die Tinte auf dem Vertrag trocknen". Knieriem verriet allerdings, man habe ein "Männchen, das die Madame dann auch beeindruckt".



Der Zoo baue dazu eine neue, mehr als 5.000 Quadratmeter große Anlage, "die großzügig ist, die schön ist, die den Besuchern gefällt, aber vor allem aber auch den Bären gefallen soll", sagte Knieriem. Das "bescheidene Aquarium", das der Zoo bisher für die Pandas bereitgestellt habe, werde nicht mehr genutzt. Noch im November will der Zoo mit dem Bau beginnen.



Der Zoodirektor versicherte, er sei überzeugt, dass die neue Anlage in den wenigen Monaten bis zum nächsten Sommer pünktlich fertig werde: "Wir müssen das Risiko eingehen und ich weiß, dass das anspruchsvoll ist." Berlin werde sicher wieder einen milden Winter haben: "Und den brauchen wir. Das ist absolut Spitz auf Knopf."