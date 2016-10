Berliner Mikrobiologin gilt als Star der Genforschung - Mit dem Schweizer Messer ans Erbgut

03.10.16 | 12:02 Uhr

CRISPR/Cas9 - so heißt die Entdeckung von Emanuelle Charpentier. Während Laien damit wenig anfangen können, kann das Kürzel für Aids- oder Krebskranke alles bedeuten: Mit der Methode CRISPR/Cas9 lässt sich Erbgut auf neue Weise verändern. Damit war Charpentier sogar für den Medizin-Nobelpreis nominiert. Von Judith Rhode



Für das bloße Auge ist sie unsichtbar und doch eine der größten Neuentdeckungen der vergangenen Jahre: die Gen-Schere CRISPR/Cas9. Mitentdeckt und entwickelt hat sie Emanuelle Charpentier, Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie, gemeinsam mit ihrer US-amerikanischen Kollegen Jennifer Doudna. Die Gen-Schere ist das Werkzeug eines Bakteriums, um sich gegen Angriffe von Viren zu wehren. Ein Eiweißmolekül des Bakteriums schneidet dabei eine Sequenz der befallenen DNA weg. So können fehlerhafte Abschnitte im Erbgut einfach entfernen werden. Dieser Mechanismus ist einfach anzuwenden, zuverlässig und kostet nicht viel. "Ich denke, das wirklich Faszinierende an dieser Entdeckung ist, dass wir die Mechanismen des Lebens verstehen wollten und dabei etwas gefunden haben, das man in der Biologie, in der Biotechnologie und in der Biomedizin einsetzen kann", sagt Charpentier über CRISPR/Cas9.

Emanuelle Charpentier

Werkzeug entfernt nicht nur Erbgut - sondern fügt auch hinzu

Angewandt wird das Werkzeug beim sogenannten Genome Editing - dem Verändern des Erbguts - bereits bei Pflanzen. Agrarkonzerne wollen auf diese Weise Sorten erschaffen, die besonders hohe Erträge haben und schlechtem Wetter oder Schädlingen widerstehen können. Die Gen-Schere kann nämlich nicht nur schneiden, sondern auch neue Abschnitte in das Erbgut einfügen. Es lassen sich also nicht nur unerwünschte Eigenschaften ausmerzen, sondern auch erwünschte hinzufügen. Anders als bei früheren Genmanipulationen, wo artfremde Gene in eine Zelle eingebracht wurden, ist die Veränderung mit CRISPR/Cas9 nicht mehr nachzuweisen.



Mehr Infos tagesschau.de - Japaner Ohsumi gewinnt Medizin-Nobelpreis Mit der Entdeckung der Gen-Schere waren die Forscherinnen Emanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für den Medizin-Nobelpreis nominiert. Die Auszeichnung ging dann aber am Montag an den Japaner Yoshinori Ohsumi für seine Verdienste in der Zellforschung.

Beim Menschen soll die Gen-Schere Verwendung in der Aids-Therapie finden. Auch das HI-Virus nistet sich im Körper ein und integriert seine eigene Erbgutinformation in die menschlichen Immunzellen. Weil es so Teil des menschlichen Erbguts wird, kann das Immunsystem es nicht mehr entdecken und bekämpfen. Die Hoffnung der Forscher ist, die Andockstelle des HI-Virus zu verändern und so den Körper immun gegen das Virus zu machen.



Wie tief darf die Gen-Schere ins menschliche Erbgut einschneiden? CRISPR/Cas9 birgt auch die Gefahr großen Missbrauchs - zum Beispiel, wenn die Methode bei menschlichen Embryonen angewandt wird. Beliebig viele Abschnitte ließen sich ausschneiden oder neu hinzufügen. Das Erbgut könnte dadurch völlig verändert werden.

"Die Uni ist der Ort, wo ich mich wohl fühle"

Charpentier lange ohne Anerkennung