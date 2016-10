Der goldene Oktober hat sich in diesem Herbst richtig lange Zeit gelassen und kommt auch nur mal kurz auf einen Freitagsbesuch vorbei.



Nach gefühlten zwei Wochen ohne Sonne und mit viel Regen, zeigt sich der Himmel am Freitag endlich mal wieder von seiner sympathischen Seite. Man sollte diesen Tag genießen, denn in den kommenden Tagen wird es wieder durchwachsener, sagen die Meteorologen. Allerdings sind die Temperaturen nicht mehr ganz so arktisch.