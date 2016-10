Vorbeugende Therapien für Männer mit pädophilen Neigungen könnten in Zukunft eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden. Geplant sei noch in diesem Jahr eine Gesetzesänderung, sagte Lutz Stroppe, Staatssekretär des Bundesministeriums für Gesundheit, am Dienstag in Berlin. Dadurch könnte der GKV-Spitzenverband den Auftrag für ein Modellvorhaben erhalten.

Für diese fünfjährige Erprobungsphase seien fünf Millionen Euro pro Jahr veranschlagt - verbunden mit einer wissenschaftlichen Analyse über den Nutzen der Therapien. Die Mittel würden an die bisher elf Standorte des Netzwerks "Kein Täter werden" fließen, das seit 2005 wissenschaftlich begleitete Präventionstherapien für Männer anbietet, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, erklärte Stroppe.