Der Berliner Zoll und die Steuerfahndung sind mit einer Großrazzia gegen eine Betrügerbande vorgegangen. Rund 100 Zöllner und Steuerfahnder durchsuchten am Dienstagabend sieben Wohnungen und Büros in der Hauptstadt, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Ein 45-jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Bandenchef verhaftet. Ihm und seinen Mittätern wird vorgeworfen, mit Hilfe von fingierten Rechnungen Lohn-, Einkommens- und Umsatzsteuer hinterzogen sowie Arbeitsgehälter veruntreut haben.