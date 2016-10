Luxuslimousinen, Geländewagen oder Sportwagen werden oft direkt vor den Häusern der Besitzer gestohlen. Dabei postieren sich Diebe nachts vor dem Haus und fangen das Signal des Schlüssels durch die Haustür oder ein Fenster ab. Beim Einkaufen oder an anderen Orten könnten die Schlüssel in kleinen Taschen, die die Funkwellen blockieren, aufbewahrt werden, empfahlen die LKA-Techniker. Manche Diebe schlagen nämlich auch vor Supermärkten oder Fitnessstudios zu.

Experten vom Berliner Landeskriminalamt (LKA) forderten Besitzer von Autos mit der Keyless-Technik auf, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zu Hause sollten die elektronischen Schlüssel nicht nahe der Fenster oder Außenwände und am besten in Metallboxen abgelegt werden. Die Technik könne auch deaktiviert werden.

Wie viele Autos mit Hilfe dieser Methode gestohlen wurden, weiß die Polizei nicht. Zahlen dazu liegen kaum vor, weil die meisten Autos nicht wieder auftauchen. Jacob betonte, sehr auffällig sei aber, dass bei gefassten Dieben zuletzt sehr viele der teuren Funkstrecken-Verlängerer gefunden wurden.



Diese Geräte kosten mehr als 10.000 Euro. Sie sind eigentlich nicht erlaubt, lassen sich aber im Internet recht problemlos kaufen. Jacob erklärte, die großen Autokonzerne würden derzeit an Gegenmaßnahmen arbeiten. Bis die sich durchsetzen, würde es aber noch dauern.



Nach dem Diebstahl können die Täter die Autos erstmal nicht ausschalten, weil sie zum Starten wieder das Signal des Schlüssels benötigen. Sind längere Fahrtstrecken Richtung Tschechien, Polen, Weißrussland oder der Ukraine geplant, muss der Tank also einigermaßen voll sein oder es wird unterwegs aus Kanistern nachgetankt. Ein in Stuttgart gestohlener Porsche wurde einst verlassen an einer Autobahn in Tschechien gefunden. Die gestohlenen Luxus-Autos werden entweder in Teile zerlegt und verkauft oder mit einer neuen Elektronik ausgestattet und im Ausland angeboten.