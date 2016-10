Die Berliner Polizei ist dem Eindruck entgegengetreten, wonach es immer häufiger unter Jugendlichen zu Angriffen mit Messern kommt. Dafür gebe es keine Anhaltspunkte, sagte am Montag im rbb Hauptkommissar Christian Zorn, der für Gewalt-Prävention zuständig ist.



Im vergangenen Jahr sei die Zahl solcher Fälle eher zurückgegangen. Er betonte, dass vielen Jugendlichen gar nicht klar sei, was sie mit einem Messer anrichten könnten.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Gewalttaten mit Messern gemeldet. So wurden am Sonntagabend in Berlin-Neukölln zwei Jugendliche bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verletzt. Vor rund einer Woche stach bei Velten ein 17-Jähriger auf einen 16-Jährigen ein und verletzte ihn schwer.