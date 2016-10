Die Berliner Polizei sucht weiter nach Zeugen eines Raubmordes vom 29. Februar in Berlin-Hakenfelde. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise

aus, die zur Ergreifung der Täter führen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Die Täter sollen einen 89-jährigen Mann an seiner Wohnungstür überwältigt und ihn sowie seine 52 Jahre alte Haushälterin gefesselt haben. Zudem sollen die Täter den Mann so heftig geschlagen haben, dass er am Tag darauf seinen Verletzungen erlag. Bei dem Überfall erbeuteten die Täter Bargeld und eine Pistole aus dem Ersten Weltkrieg (P 08) - siehe obiges Bild.



Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass zwei Täter in der Wohnung waren und einen weiteren Komplizen außerhalb der Wohnung hatten. Möglicherweise traten die Täter als Paketboten auf.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Opfer kannten, das Tätertrio gesehen haben oder denen seit März die gestohlene Waffe angeboten wurde. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.