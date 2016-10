Zwei Männer haben ein Polizeirevier in Spremberg (Spree-Neiße) mit einer Gasdruckpistole beschossen. Dabei wurde eine Fensterscheibe beschädigt, Verletzte gab es nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Gegen die beiden Männer habe man Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet, sagte eine Polizeisprecherin. Insgesamt seien drei Schüsse auf das Fenster des Polizeigebäudes abgegeben worden.



Beamte trafen die beiden nach den Schüssen in einer Spremberger Wohnung an. Sie stellten die Gasdruckpistole, einen Schlagring und eine große Anzahl an Stahlkugeln sicher, wie es weiter hieß.



Einer der beiden Männer soll kurz vor dem Vorfall am Freitag bereits die Scheibe einer Bushaltestelle beschossen haben. Die Scheibe sei durch das Projektil durchschlagen worden.