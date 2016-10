Autofahrer fährt Polizisten an und schleift ihn mit

Die Polizei sucht einen vermutlich aus Brandenburg stammenden Autofahrer, der auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt einen Beamten angefahren hat. Der Autofahrer habe den Polizisten, etwa zehn Meter mitgeschleift und ist dann weitergefahren. Der 51 Jahre alte Beamte erlitt Prellungen sowie Hautabschürfungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Autobahnpolizei Börde am Mittwoch mitteilte.

Bei dem flüchtigen Autofahrer soll es sich um einen älteren Mann von 60 bis 65 Jahren handeln, er fuhr einen silbernen Wagen mit einem Kennzeichen aus dem Oberspreewald-Lausitz-Kreis in Brandenburg. Die Polizei sucht Hinweise auf den Mann.