In Berlin-Schöneberg ist ein Zivilpolizist beim Versuch einer Streitschlichtung durch einen Messerstich schwer verletzt worden.



Wie die Polizei mitteilte, war der Beamte mit Kollegen in der Nacht zum Montag zu einer Schlägerei unter drei jungen Männern in die Nollendorfstraße Ecke Maaßenstraße gerufen worden. Beim Versuch, die Beteiligten zu beruhigen, habe ein 20-Jähriger auf den Beamten eingestochen.



Der schwer verletzte Polizist kam in ein Krankenhaus. Er schwebte nicht in Lebensgefahr. Der Täter wurde festgenommen. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags und zu den Hintergründen der Attacke.