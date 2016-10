Ein Räuber hat am Freitagvormittag nach Angaben der Polizei einen Postshop in Berlin-Mite überfallen und konnte mit seiner Beute entkommen.



Der Mann war den Angaben zufolge am Vormittag in den Laden in der Brückenstraße gekommen, bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und ließ sich das Geld aus der Kasse aushändigen. Anschließend fesselte er sein Opfer und flüchtete.

Kurz darauf entdeckte eine weitere Angestellte ihren Kollegen und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehrleute befreiten schließlich den 45-Jährigen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Über die Höhe der Beute wurden noch keine Angaben gemacht.