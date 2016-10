Die Klägerseite, ein Anwohner des Dorfes Zitz (Potsdam-Mittelmark), fühlt sich von den Hähnen eines benachbarten Hobbyzüchters gestört und hatte gegen den Mann geklagt. Der Mann will erreichen, dass die Tiere eine Lautstärke von 55 Dezibel - das ist in etwa so laut wie ein normales Gespräch - nicht überschreiten und sich höchstens zwei Gockel im Freien aufhalten. Zum Prozessauftakt am 9. Mai forderte das Gericht erst einmal genauere Informationen von Züchter und Kläger. Der Kläger sollte nachweisen, wie viele Tiere sich in den vergangenen Monaten zu bestimmten Zeiten auf dem Gelände frei aufgehalten haben. Der Züchter sollte hingegen belegen, dass von den Hähnen kein unzumutbarer Lärm ausgeht und dass das Krähen seiner Hähne ortsüblich ist. In einem Beschluss ging das Amtsgericht "nach vorläufiger Rechtsauffassung" davon aus, dass vom Hof des Züchters zumindest zeitweilig eine wesentliche Beeinträchtigung des gegenüberliegenden Grundstücks des Klägers ausgeht.

Im jahrelangen Rechtsstreit um Hahnenschreie auf dem Hof eines Hobbyzüchters im Dorf Zitz (Potsdam-Mittelmark) könnte es zu einer außergerichtlichen Einigung kommen. Die Parteien vereinbarten am Montagvormittag in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Brandenburg/Havel einen Gütetermin. Dieser soll voraussichtlich im November stattfinden. Scheitert dieser, geht der Fall zurück an das Gericht.

Hahnenschreie waren in Deutschland schon mehrfach Anlass zum Rechtsstreit. So verbot das Landgericht Oldenburg im Jahr 1997 den Hähnen eines Geflügelzuchtvereins in Niedersachsen mit Rücksicht auf lärmgestresste Nachbarn sozusagen den Schnabel. Das Gericht ordnete quasi ein Nachtkrähverbot zwischen 21.00 und 7.00 Uhr an. An Sonntagen und Feiertagen durften die Tiere dem Urteil zufolge von 12.00 bis 14.00 Uhr höchstens diskret in ihren Ställen gackern. Wie die Züchter diese Anordnung umsetzten - also die Hähne am Krähen hinderten - blieb ihnen selbst überlassen.

In einem anderen Fall entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster im Jahr 2002, dass in einem Wohngebiet pro Grundstück höchstens ein Hahn krähen dürfe. Wer mehr als einen Hahn halte, störe die Ruhe der Nachbarn.