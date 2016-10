Weil er illegal die Müllentsorgung in einer Kiesgrube in Tröbitz (Elbe-Elster) betrieben hatte, musste sich am Mittwoch ein 72-Jähriger vor dem Landgericht Cottbus verantworten. Der Angeklagte kam mit einem blauen Auge davon.

Der Prozess um illegale Müllentsorgung in Tröbitz (Elbe-Elster) ist gegen eine Geldauflage eingestellt worden. In dem Verfahren am Landgericht Cottbus einigten sich Anklage und Verteidigung kurz nach dem Auftakt des Prozesses am Mittwoch auf die Zahlung von 1.000 Euro durch den Angeklagten. Dem 72-Jährigen wurde vorgeworfen, falsch deklarierte Abfälle, darunter giftige Stoffe, entsorgt zu haben. Das Gericht begründete den Prozessausgang mit der geringen Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung.