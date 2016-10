Weil sie mit Taschendiebstahl Beute in schwindelerregender Höhe gemacht haben sollen, stehen in Berlin Vater, Mutter und Sohn eines rumänischen Roma-Clans vor Gericht. Der Prozess gibt Einblick in ein straff organisiertes Geschäft - und in das Leben einer Familie, für die Klauen Alltag ist. Von A. Bartocha und O. Sundermeyer