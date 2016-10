Fast ein Jahr war Abdel Asis danach in psychologischer Behandlung, sagt seine Anwältin Katja Herrlich, die ihn als Nebenklägerin vor Gericht vertritt. "Es ist natürlich so, dass es für unsere Mandaten eine Belastung ist, hier herzukommen und das Ganze nochmal in Erinnerung zu holen, nochmal zu berichten", sagt sie.

Als Abdel Asis im vergangenen Jahr so brutal überfallen wurde, war er gerade mal einen Monat in Deutschland. Nie hätte er damit gerechnet, in einem sicheren und demokratischen Land wie diesem angegriffen zu werden, sagt er. Sein Übersetzer: "Er ist enttäuscht, er hätte erwartet, dass so etwas in Syrien passiert, aber nicht in Deutschland." Dennoch kann sich Abdel Asis vorstellen, weiter in Deutschland zu leben, allerdings nicht mehr in Frankfurt.