In Berlin hat es am Dienstagabend an mehreren Orten Razzien wegen des Verdachts auf Menschenhandel gegeben. Eine Polizeisprecherin bestätigte das am Abend. Nach rbb-Informationen wurde unter anderem ein Erotik-Kino in der Kreuzberger Friesenstraße durchsucht.



Es gehe rund um das Thema Menschenhandel, sagte die Sprecherin. Einzelheiten könne sie aber nicht nennen. Die Einsätze seien ohnehin durch das Bekanntwerden gefährdet. Die Polizei wolle die Öffentlichkeit am Mittwoch informieren.