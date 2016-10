In einer Shisha-Bar in Frankfurt (Oder) sollen sie Parolen wie "Fackelt die Asylanten ab" gerufen und anschließend mehrere Syrer durch die Stadt gejagt und verprügelt haben. Seit Freitag stehen neun Angeklagte vor Gericht. Von Michel Nowak

Bereits mehr als eineinhalb Jahre sind seit dem Überfall auf die fünf Syrer vergangen. Und beinahe wäre der Prozessauftakt am Freitag geplatzt. Erst als auch der neunte mutmaßliche Schläger gut eine Stunde zu spät im Gerichtssaal eintrifft, verlesen die Staatsanwälte ihre Anklage. In einer Frankfurter Shisha-Bar soll die Gruppe 19- bis 25-jähriger Männer im März des vergangenen Jahres zunächst volksverhetzende Reden geschwungen haben. "Fackelt die Asylanten ab" gehörte noch zu den harmloseren Sätzen.

"Im Anschluss gab es eine Vereinbarung, syrische Gäste zu verfolgen und zu treten und zu schlagen", erklärt Staatsanwalt Ingo Kechichian am Freitag. Nach einer Jagd von fast drei Kilometern durch das nächtliche Frankfurt (Oder) folgt die körperliche Attacke. Mindestens zwei der syrischen Flüchtlinge werden zu Boden geprügelt. Im Verfahren ist das jetzt einer der wichtigsten Verhandlungspunkte. "Der höchste Strafrahmen steht auf die gemeinschaftliche schwere Körperverletzung, die angeklagt wurde. Und das sind sechs Monate bis zu zehn Jahre," erklärt Andrea Laube, Gerichtssprecherin.

Zuständigkeitsfragen und Terminprobleme verzögerten lange den Prozessbeginn. Alle Angeklagten verweigern jede Aussage. Wie das Verfahren ausgeht, gilt als offen. "Wir haben eine Vielzahl von Beweismitteln, die jetzt in den kommenden Tagen gehört werden sollen", so Kechichian. Dann müsse man sehen, was man den Angeklagten tatsächlich nachweisen kann, sagt Staatsanwalt Kechichian.