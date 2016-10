Schreck in der Zehlendorfer Königstraße: Am Freitagnachmittag wurde dort ein Schuss in Richtung einer Kita abgegeben - eine junge Frau wurde laut Polizei nur knapp von dem Geschoss verfehlt. Die Spur führte die Polizei in die Räume der rechten Burschenschaft Gothia gegenüber.