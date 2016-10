Der 25-Jährige habe die junge Frau angehalten, Doppelschichten zu arbeiten und 3.000 Euro pro Wochenende zu verdienen, heißt es in der Anklage. Ihr gelang es im Februar 2015, sich aus der Szene zu lösen. Sie erstattete Anzeige und löste mit ihren Aussagen intensive Ermittlungen aus. So kam es im April 2016 zu einer großen Razzia im "Artemis" wegen angeblicher Hinterziehung von Sozialabgaben, Ausbeutung und Gewaltanwendung. Rund 900 Polizisten und Zollfahnder waren bei der umstrittenen Aktion im Einsatz.

Dem 43-jährigen Mitangeklagten wird vorgeworfen, die Frau zunächst in einem so genannten Laufhaus in Saarbrücken untergebracht zu haben. Im Januar 2014 habe der 25-Jährige die Geschädigte an das Großbordell in Halensee vermittelt. Er habe sie geschlagen, wenn sie nicht genügend Geld verdiente.



Der erste Prozessanlauf war im Vormonat geplatzt. Verteidiger hatten zuvor die Gerichtsbesetzung in Bezug auf die Schöffen gerügt.