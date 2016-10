Gleich mehrere Gründe die Flucht vor Polizisten zu ergreifen, hatte am Donnerstag ein Rollerfahrer in Berlin-Wilmersdorf. Der 37-Jährige war mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als Zivilfahnder der Autobahnpolizei ihn schließlich an einer roten Ampel haltend aufforderten rechts ran zu fahren. Der Rollerfahrer wollte daraufhin laut Polizei flüchten, beim Gas geben fuhr er allerdings auf das vor ihm stehende Auto auf. Beim Versuch über den Mittelstreifen zu fahren, verlor er die Kontrolle und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam der 37-Jährige ins Krankenhaus.



Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Roller, mit dem der Mann unterwegs war, aus einem Geschäft gestohlen worden war - auch das Kennzeichen war gestohlen. Doch damit nicht genug: In den Sachen des Mannes fanden die Polizisten zwei weitere Fahrzeugschlüssel sowie die dazugehörigen Fahrzeuge in der Nähe des Wohnortes des 37-Jährigen. Beide Autos waren ebenfalls gestohlen - und auch diesmal die angebrachten Kennzeichen.



Schließlich machte sich der Mann, wie die Beamten feststellten, noch einer weiteren Straftat schuldig: Er besitzt keinen Führerschein. Ob der Festgenommene weitere Straftaten begangen hat, werde nun überprüft.