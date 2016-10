Arbeiten auf der Stadtbahnstrecke am Wochenende

Bei der Berliner S-Bahn kommt es an diesem und am nächsten Wochenende zu Einschränkungen. Grund sind die Arbeiten am neuen Zugsicherungssystem auf der Stadtbahnstrecke, die im Oktober beendet werden sollen.

Jeweils von von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen fahren zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg keine S-Bahnen. Erst ab Montagfrüh gegen halb zwei fahren die S5, S7 und S75 wieder.