Unbekannte Täter haben in der Nähe des Alexanderplatz in Berlin-Mitte am Donnerstagabend auf einen Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geschossen. Verletzt wurde niemand. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.



Insgesamt wurden an dem Fahrzeug in der Karl-Liebknecht-Straße sechs Einschüsse auf der Fahrerseite festgestellt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.