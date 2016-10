Tag zwei für Schwedens Royals in Deutschland: Berliner können Carl Gustaf und Silvia am Nachmittag am Schloss Charlottenburg zuwinken, wo sie sich die "Prinzessinnen-Bibliothek" anschauen. Zuvor steht ein Abstecher nach Hamburg auf dem Programm.

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden werden am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs am Donnerstag im Berliner Schloss Charlottenburg erwartet. Die Monarchen werden dort die "Prinzessinnen-Bibliothek" besichtigen, bevor Bundespräsident Joachim Gauck zum Bankett einlädt.

Der Tag beginnt für Carl Gustav und Silvia mit einem Abstecher nach Hamburg. In der Hansestadt wollen die beiden sich die neue Elbphilharmonie anschauen. Auch ein Senatsfrühstück mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und der Besuch eines Seminars in der Handelskammer stehen auf dem Programm.

Das schwedische Königspaar hatte seinen Deutschland-Besuch am Mittwoch begonnen. In Berlin gingen Carl Gustaf und Silvia unter anderem zu Fuß durch das Brandenburger Tor. Am Freitag absolvieren sie in der Hauptstadt erneut mehrere Termine, darunter den Besuch einer Flüchtlingsinitiative.



Für Samstag ist unter anderem ein Besuch der gerade wiedereröffneten Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt geplant, bevor die royale Visite mit Programmpunkten im sächsischen Leipzig endet.