Die Lange Brücke in Berlin-Köpenick ist einem Autofahrer zum Verhängnis geworden: er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, prallte gegen die Mittelplanke und verletzte sich schwer. Nach Medienberichten könnte es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben.

Bei einem Unfall in Berlin-Köpenick ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer schwer am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 30-jährige Fahrer, der mutmaßlich Alkohol zu sich genommen hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, viel zu schnell auf die Behelfsbrücke zwischen Oberspreestraße und der Straße Alt Köpenick gerast und hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto, das nach Angaben der Polizei nicht haftpflichtversichert sein soll, schleuderte gegen die Mittelleitplanke und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Unfallfahrer wurde mit dem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation aufgenommen.