Verkehrsunfälle in Berlin am Dienstag

Sechs zum Teil Schwerverletzte sind die Bilanz aus zwei Verkehrsunfällen am Dienstag in Berlin. So verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen; ein 87-Jähriger fuhr beim Abbiegen mehrere Frauen an, die an einer Bushaltestelle warteten.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale fuhr die Frau im Stadtteil Treptow in drei Menschen. Ein Abschnitt der Straße am Treptower Park blieb deswegen bis zum Abend stadtauswärts gesperrt.



Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Morgen in Berlin-Mariendorf. Der 87-jährige Fahrer geriet hier beim Abbiegen auf den Gehweg der Rixdorfer Straße und fuhr dabei drei Frauen an, die an der Bushaltestelle warteten. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor noch ein neben ihm fahrendes Auto touchiert. Zwei schwer verletzte Unfallopfer, eine 68-Jährige und die 96-Jährige, mussten im Krankenhaus bleiben. Eine 19-Jährige wurde ambulant versorgt - ebenso wie der Fahrer selbst. Der Senior erlitt einen Schock.