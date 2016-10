Eklat wegen KissFM-Interview mit Shapira und Neonazi-Rapper - Jüdischer Autor nach Radio-Talkshow entsetzt

14.10.16 | 17:40 Uhr

Der Berliner Radiosender KissFM hat den jüdischen Autor Shahak Shapira zu einer Talksendung eingeladen - zusammen mit dem Neonazi-Rapper Makss Damage. Weil Shapira und die Hörer das gar nicht lustig fanden, hat sich der Sender jetzt erklärt - entschuldigt hat er sich nicht.

"Deutschland - Dein Land?" war der Titel der Kiss-FM Talksendung "Facetalk" am vergangenen Sonntagabend. Der Berliner Radiosender hatte dazu für Telefoninterviews den in Berlin lebenden jüdischen Schriftsteller Shahak Shapira eingeladen, den Imam Ali Özgür Özdil - und den Neonazi-Rapper MaKss Damage. Die Hörer waren ganz und gar nicht begeistert und fragten über die sozialen Medien, wen der Sender als nächstes einladen wolle, etwa die Nazi-Bands Landser oder Störkraft. Nicht nur die Hörer, auch der Autor Shapira bezeichnete das Interview mit dem Neonazi-Rapper als "kostenlose Plattform" für dessen "menschenverachtende Hetze".

Der Radiosender hat nun auf seiner Internetseite eine Stellungnahme veröffentlicht, die mit "Gegendarstellung" überschrieben ist. Darin heißt es, der KissFM-Hörer wisse, dass die Mitarbeiter "jegliches rechtes Gedankengut ablehnen, verurteilen und abscheulich finden". Die letzte "Facetalk"-Sendung habe emotionale und negative Reaktionen ausgelöst, da die Hörer das Interview mit dem rechten Rapper als ein "absolutes No-Go" betrachtet hätten. Der Programmdirektor rechtfertigt die Einladung mit den Worten: "Uns als multikultureller und integrativer Jugendradiosender der Hauptstadt ist es sehr wichtig, harte & emotional aufreibende Themen nicht auszulassen, zu verfluchen oder auch zu ignorieren". Das Team sehe sich in der Pflicht, solche Themen anzupacken. Neben dem Rapper habe man ja auch den jüdischen Autor Shapira und den Imam Özdil eingeladen. Dieser sei auch der Meinung gewesen, dass es Sinn mache, sich mit allen Seiten auseinanderzusetzen.



Lieber Shapira als den Rapper ausgeladen

Shapira hatte seine Sicht der Dinge am Donnerstag auf der Website des Vice-Magazins veröffentlicht. Demzufolge hat er erst wenige Stunden vor Sendestart durch Zufall von der Einladung des Rappers erfahren. Er zitierte anschließend aus Texten des 28-jährigen MaKss Damage aus Gütersloh: "Ich leite Giftgas lyrisch in Siedlungen, die jüdisch sind." oder "Ich stecke sie [die Zecken] alle gemeinsam in den nächsten Zug nach Buchenwald / Wasch mich mit der Seife ab, genieß den Lampenschirm". Als Reaktion darauf habe Shapira die Redaktion gefragt, wie sie einem bekennenden Neonazi eine Plattform bieten könnten, noch dazu neben einem Juden, dessen Familie tatsächlich in "Treblinka zu Seife und/oder Lampen verarbeitet" wurde. Der Radiosender habe ihm daraufhin vorgeschlagen, das Interview abzusagen oder gemeinsam mit dem Neonazi auf Sendung zu gehen. Shapira zeigte sich in seinem Text überrascht davon, dass die Redaktion eher ihn als den Neonazi ausladen würde. Am Ende habe er sich entschieden, das Interview zu geben.

Kein gemeinsames Gespräch on air

Die Redaktion habe ihm erklärt, den Neonazi in dem Interview an den Pranger stellen zu wollen. Shapira fühlte sich verpflichtet zuzuhören, ob das wirklich geschehe. "Ich nahm das Angebot also an, aber nur unter der Bedingung, mit MaKss Damage gleichzeitig on air gehen zu können", schreibt er weiter. Der Autor hatte sich auf das gemeinsame Telefongespräch on air vorbereitet und wollte kritische Fragen stellen. Stattdessen hätten die Moderatoren Lukas und Toyah dem Rapper harmlose Frage gestellt, etwa ob er Pizza oder Döner esse, und ihn dann selbst entscheiden lassen, ob er mit einem willkürlichen Anrufer sprechen wolle - ohne dabei Shapiras Namen zu nennen. Der Rapper habe abgelehnt mit den Worten: "Nee lasst es lieber, es kann im Endeffekt jeder sein". Nach Shapiras Darstellung durfte er selbst erst dann wieder auf Sendung, als MaKss Damage aufgelegt hatte. Anschließend hätten ihn die Moderatoren dann noch gefragt, ob er es immer noch für falsch halte, den Neonazi-Rapper interviewt zu haben. Nach dem Shitstorm habe der Sender die Aufnahme der Talk-Show von seiner Internetseite entfernt, so Shapira. MaKss Damage habe zudem auf seinen sozialen Kanälen sein Interview bei KissFM gefeiert.



