Nach Eklat wegen Radiosendung - Nazi-Rapper bietet Shapira "Entschädigung" an

21.10.16 | 11:59 Uhr

Ein Berliner Radiosender lädt einen jüdischen Autoren zum Gespräch ein - interviewt in der gleichen Show aber auch einen Nazi-Rapper. Die Folge: ein Eklat. Nun hat der Rapper MaKss Damage dem Autor Shahak Shapira eine monatliche Entschädigung in Höhe von einem Euro angeboten, sollte dessen Familie "wirklich zu Seife verarbeitet worden sein".

Nach der Kritik des jüdischen Autoren Shahak Shapira an dem Berliner Radiosender Kiss FM, der den Nazi-Rapper MaKss Damage interviewt hatte, haben sich der Autor und der Rapper einen weiteren Schlagabtausch geliefert. Hintergrund ist die Call-in-Sendung "Deutschland – dein Land?", zu der sowohl der jüdische Autor Shapira und der Nazi-Rapper eingeladen waren.



Shapira hatte nach der Sendung einen Artikel in der "Vice" veröffentlicht, der in sozialen Medien große Verbreitung fand. Darin kritisiert er, dass er erst kurz vor dem Interview von der Konfrontation mit dem Rapper erfahren habe; außerdem habe der Sender kritische Fragen ausgelassen. Leser wie auch Hörer der Talksendung warfen dem Sender vor, dem Neonazi eine Plattform geboten zu haben, ohne ihn journalistisch durch kritische Nachfragen zu stellen.

"Entschädigungsangebot" per Facebook

Nun berichtete Shapira in einem Beitrag in der "Zeit", wonach ihm der Rapper auf dessen Facebook-Seite eine monatliche Entschädigung in Höhe von einem Euro angebot, sollte dessen Familie "wirklich zu Seife verarbeitet worden sein". MaKss Damage textet in seinem seiner Songs: "Ich stecke sie [die Zecken] alle gemeinsam in den nächsten Zug nach Buchenwald / Wasch mich mit der Seife ab, genieß den Lampenschirm". Shapira hatte sich angesichts dieses Textes bei der Kiss FM-Redaktion beschwert, wie sie einem bekennenden Neonazi eine Plattform bieten könnten, noch dazu neben einem Juden, dessen Familie tatsächlich in "Treblinka zu Seife und/oder Lampen verarbeitet" wurde.

MaKss Damage stellt Bedingungen

Das "Entschädigungsangebot" habe den Autor schockiert, schreibt Shapira in der "Zeit". "Die Respektlosigkeit den Opfern des Holocausts gegenüber? Geschenkt! Das Lächerlichmachen des größten Menschheitsverbrechens unserer Zeit? Schwamm drüber!" Er habe das "großzügige Angebot" abgelehnt, so Shapira. Als "Trostpreis" habe ihm der Rapper daraufhin ein gemeinsames Video-Interviews bei "Vice" vorgeschlagen. Angesichts dessen, dass der Autor sich besonders über den Umstand geärgert hatte, ihn in der Radiosendung nicht befragen zu dürfen, habe Shapira mit dem Gedanken gespielt, sich darauf einzulassen. Allerdings habe MaKss Damage Bedingungen formultiert. Shapira zitiert: "Also, dass ich mit Dir nicht offen über den 'Holocaust' oder den Nationalsozialismus reden kann, ohne mich dabei strafbar zu machen, kannst Du Dir bestimmt denken". Diese beiden Themen müssten rausfallen, alles andere könne offen diskutiert werden.



Bei Holocaust-Leugnung ist Schluss

Auf Nachfrage dazu habe der Rapper erklärt: "Es ist strafbar, öffentlich den NS in einem positiven Licht dastehen zu lassen bzw. den 'Holocaust', in der offiziellen Fassung in Frage zu stellen". Wie der Autor schreibt, könne er jedoch nicht mit Menschen diskutieren, wenn der Holocaust geleugnet werde. "Wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, wir haben aber keine Faktenfreiheit", schreibt er weiter. Wer den Holocaust bestreite oder verharmlose, diffamiere die Menschen, "die eine Zahl auf ihrem Unterarm tätowiert haben, die ihre Familien in den Gaskammern und Verbrennungsrosten von Auschwitz und Treblinka verloren, als Lügner". Shapira hat nach eigener Aussage ein Interview mit dem Rapper abgelehnt.



Von Israel nach Sachsen-Anhalt