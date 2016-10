Grundsätzlich fühlen sich die meisten Berliner sicher in den Bussen und Bahnen der Berliner BVG - das zeigt der neue Sicherheitsbericht des Unternehmens. Doch es gibt eine Ausnahme: Gänsehaut bekommen viele Fahrgäste am menschenleeren U-Bahnsteig im Morgengrauen.

Die Kunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind überwiegend zufrieden mit dem Angebot und geben dem Unternehmen in seinem aktuellen Sicherheitsbericht insgesamt die Schulnote "zwei" - allerdings mit einem "minus" dahinter. Abzüge gab es vor allem nachts beim Sicherheitsgefühl.



Wie in den vergangenen Jahren fühlen sich die BVG-Kunden in der Nacht am unsichersten, wenn sie auf einem U-Bahnhof auf den Zug warten. Für diesen Punkt gab es separat eine "drei minus". Hauptgrund für das Unsicherheitsgefühl sind bedrohlich wirkende Personen, an zweiter Stelle stehen zu dunkle Bahnhöfe oder Haltestellen. Etwas wohler fühlen sich im Schnitt diejenigen, die nachts nicht auf einem U-Bahnhof, sondern an einer Bus- oder Straßenbahnhaltestelle warten.