Königlicher Staatsbesuch in Berlin - Silvia und Carl Gustaf sind da

05.10.16 | 12:42 Uhr

Roter Teppich und rote Schärpe - Königin Silvia und ihr Carl Gustaf sind in Berlin eingetroffen. Nach ihrer Ankunft in Tegel empfing Bundespräsident Joachim Gauck das Paar im Schloss Bellevue. In den nächsten Tagen stehen für die Schweden Ausflüge nach Hamburg, Wittenberg und Leipzig auf dem Programm.



Das schwedische Königspaar Carl Gustaf XVI. und Silvia ist am Mittwochvormittag zu einem insgesamt viertägigen Staatsbesuch in Berin eingetroffen.



Royaler Besuch Berlins royale Orte - Was Silvia von Schweden nicht wissen kann Halten Sie Ihre schwedischen Fähnchen bereit! Königin Silvia kommt mit Carl Gustaf am Mittwoch nach Berlin. Natürlich wird die Boulevardpresse berichten. Adel bringt Klicks, Quote und Auflage. Berliner aber wissen: An den stadteigenen Orten mit noblem Namen gelten andere Codes als im Rest der Republik. Von Anke Fink



Vier Tage Besuchsprogramm

Nach der Landung in Berlin begrüßte Bundespräsident Joachim Gauck die Monarchen mit militärischen Ehren an seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Nach dem Eintrag in das Gästebuch ist ein erstes Gespräch geplant. Dabei dürfte die Zusammenarbeit beider Länder bei internationalen Fragen wie Klimaschutz und Menschenrechten eines der Themen sein. Auch die Lage in Europa nach der britischen Brexit- Entscheidung wird voraussichtlich zur Sprache kommen.



Am Nachmittag steht für die königlichen Gäste zunächst ein Gang durch das Brandenburger Tor und eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf dem Programm. Auch ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel ist vorgesehen. Für den Abend hat der Bundespräsident zu einem feierlichen Staatsbankett geladen.

Besuche in Hamburg, Leipzig und Wittenberg

Am Donnerstag dann reist das Königspaar weiter nach Hamburg, wo es unter anderem die Elbphilharmonie besucht, bevor es am Abend nach Berlin zurückkehrt. Am Freitag dann sind weitere Termine in der Hauptstadt geplant.



Für Samstag ist unter anderem ein Besuch der gerade wiedereröffneten Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt geplant, bevor die Visite mit Programmpunkten im sächsischen Leipzig endet.



Schwedens Royals sind gelandet