Können Tiere Leid empfinden? Die Aktivisten von "Sentience Politics" sind sich dessen sicher und starten eine Unterschriftenaktion, damit es in den Bezirkskantinen in Friedrichshain-Kreuzberg nicht nur vegetarisches, sondern auch veganes Essen gibt - ohne jegliche Tierprodukte.

Ein Bürgerbegehren für veganes Kantinenessen startet am Montag im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die Initiatoren fordern, dass in allen Kantinen des Bezirks künftig auch ein veganes Menü angeboten wird.



Vegetarisches Essen gibt es in den Bezirkskantinen schon länger. Nun soll erreicht werden, dass mindestens ein Essensangebot nicht nur kein Fleisch, sondern auch keine Tierprodukte wie Eier oder Milch enthält. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren müssen mindestens drei Prozent der Wahlberechtigten in Friedrichshain-Kreuzberg den Antrag unterschreiben.