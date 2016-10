Statistisches Jahrbuch - Sechs Dinge, in denen Berlin und Brandenburg vorn liegen

27.10.16 | 17:13 Uhr

Berlin hat die leichtesten Männer, prozentual die meisten Selbstständigen und die meisten Männer in Elternzeit. Im Gegensatz zu den Berlinern heiraten die Brandenburger häufig - aber dort sollte man auf den Straßen aufpassen.



Trotz Currywurst und Pfannkuchen (andernorts auch Berliner genannt): Die Hälfte der Berliner und Berlinerinnen hat Normalgewicht. Nur in Hamburg gibt es noch mehr Menschen, die ihre Linie halten. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Normalgewicht mit einem Body-Mass-Index zwischen 18,5 und 25. In Brandenburg macht der Anteil normalgewichtiger Menschen nur 41 Prozent aus.

Die leichtesten Männer der Nation leben in der Hauptstadt: Durchschnittlich 82,8 Kilogramm wiegen die Berliner; die Berlinerinnen haben eine Durchschnittsgewicht von 67,2 Kilogramm. Beides liegt unter dem deutschlandweiten Schnitt von 84,3 Kilogramm bei Männern und 68,4 Kilogramm bei Frauen.



Berlin, die Start-up-Hautpstadt: In keinem anderen Bundesland ist der Anteil der Selbstständigen höher. 16,4 Prozent der Erwerbstätigen in Berlin sind ihre eigenen Chefs. Brandenburg liegt mit einem Anteil von 10,6 Prozent ziemlich nah am bundesweiten Schnitt von 10,3 Prozent.



Sexy, aber arm: So sind die Berliner. Nirgendwo ist der Anteil der Menschen die Mindestsicherungsleistungen beziehen höher. Dazu zählen Hilfen zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Arbeitslosengeld II, Taschengeld für Asylbewerber sowie die Kriegsopferfürsorge. 19 Prozent der Berliner und 11 Prozent der Brandenburger bekommen Unterstützung - deutschlandweit sind es nur 9 Prozent.

Berliner Väter kümmern sich: In keinem anderen Bundesland gab es im vierten Quartal einen höheren Väteranteil bei den Elterngeldbeziehern (16,1 Prozent). Um sich um ihr Kind zu kümmern, verlassen diese Männer kurzzeitig ihren Job und gehen in Elternzeit. In Brandenburg war der Männeranteil unter den Eltergeldbezieher nur bei 12,6 Prozent. Auch wenn die Berliner spitze sind: Es könnten noch mehr sein.



Die Städter in Hamburg und Berlin sind ziemlich heiratsfaul: Gerade einmal 3,9 Eheschließungen pro 1.000 Einwohnern gab es 2014 (aktuellste Zahlen). Weit vorne in der Heiratsstatistik sind die Brandenburger: 5,2 mal pro 1.000 Einwohner wurden hier Ringe ausgetauscht.